Петербуржцы за два часа подали 12 тысяч заявлений на запись детей в школу

Санкт-Петербург, 20 января. В Петербурге стартовал второй этап подачи заявлений на прием ребенка в первый класс. За первые 30 минут после начала записи через портал государственных услуг было подано более пяти тысяч заявлений. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

В некоторых многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Петербурга выстроились очереди из родителей, однако сотрудники быстро справились с потоком заявителей. За два часа работы петербургских МФЦ было подано более 8,5 тысячи заявлений на запись в первый класс.

Стоит отметить, что первый этап подачи заявлений на прием ребенка в первый класс состоялся 15 декабря. Тогда было подано более 13 тысяч заявлений.

Напомним, 17 января президент России Владимир Путин, выступая на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне, заявил, что курс государства на обновление школ и медучреждений будет продолжен. Глава государства подчеркнул, что работу над модернизацией школ необходимо осуществлять параллельно с обновлением медучреждений.