Сирия: Турция вновь призвала США прекратить поддержку курдов

Анкара, 20 января. Турция в очередной раз призвала американские власти прекратить поддержку сил самообороны сирийских курдов – вооруженного формирования, которое Анкара считает террористической организацией.

Призыв Анкары в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером выразил советник и пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калын.

«Советник нашего президента Ибрагим Калын провел переговоры по телефону с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. <…> Калын заявил Макмастеру, что крайне важно прекратить поддержку США, оказываемую террористической организации YPG/PYD (силам самообороны сирийских курдов и курдской партии «Демократический союз»)», — говорится в заявлении администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

В заявлении также отмечается, что в ходе переговоров советник турецкого лидера отметил значимость долгосрочного стратегического сотрудничества Анкары и Вашингтона, а также подчеркнул необходимость совместной борьбы со всеми террористическими организациями региона.

В частности, речь идет о Рабочей партии Курдистана, ИГ1 и «Аль-Каиде»1 (запрещены в РФ). Стороны сошлись во мнении, что урегулирование ситуации в Сирии не должно создавать угрозы для соседних государств. Кроме того, Калын и Макмастер подтвердили, что для стабильности на Ближнем Востоке необходимы территориальная целостность и процветание Ирака.

Напомним, ранее на этой неделе, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что сотрудничество России, Турции и Ирана и регулярные контакты между государствами на различных уровнях необходимы для выполнения договоренности о зонах деэскалации и перехода к политическому урегулированию сирийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.