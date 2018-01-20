Выборы 2018. Зачем идти голосовать, или Рецепт чистоты в подъезде от создателя знаменитой гимназии

Всего через два месяца россиянам предстоит сделать важный шаг — выполнить свой гражданский долг и продемонстрировать социальную зрелость. Речь идет о выборах президента России 2018, которые состоятся 18 марта. Почему так важно, чтобы все граждане России, имеющие право голоса, приняли участие в выборах-2018, Федеральному агентству новостей объяснила создатель знаменитой петербургской Академической гимназии №56, народный учитель России, член Общественного совета министерства образования Майя Пильдес.

«На выборы президента России обязательно надо прийти, — отметила народный учитель России. — Прийти и проголосовать — это очень важно. Конечно, я представляю очень известного кандидата (Майя Пильдес является доверенным лицом кандидата в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина — прим. ФАН), но в данном случае это неважно. Важно другое — каждый человек должен осознавать, что без его участия в стране ничего не делается. Участие в выборах главы государства — это наше право, и мы обязательно должны этим правом воспользоваться».

По словам Марии Пильдес, каждый человек, который придет на избирательный участок, чтобы принять участие в президентских выборах, может проголосовать за того кандидата, позиция которого ему ближе. Это очень важно для того, чтобы было понятно, какие идеи пользуются популярностью у россиян. А это в свою очередь даст возможность руководству страны учитывать мнения граждан в проведении внутренней и внешней политики.

«Говоря о необходимости участия в выборах, можно, конечно, оперировать громкими словами — гражданская позиция, гражданская активность, и так далее, — отметила Мария Пильдес. — Но мне ближе такое понятие, как осознанная необходимость. Эта осознанная необходимость состоит в том, что мы должны сознательно относиться ко всему, что происходит в нашей стране. Именно поэтому так важно прийти и поучаствовать в этом большом деле — выборах президента России. Очень важно участие в этом каждого гражданина страны. Если нам дано такое право, наш долг этим правом воспользоваться. И дальше все это будет проецироваться на всю нашу жизнь, ведь очень многое в нашей стране зависит от каждого из нас, от нашей позиции, которая начинается именно с участия выборах, а заканчивается порядком в собственном подъезде».

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О том, каковы правила голосования на выборах-2018, читайте в материале Федерального агентства новостей.