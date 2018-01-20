Сирия ждет новых провокаций: боевики научились создавать химоружие

Россия обеспокоена нарастающей угрозой распространения химоружия на Ближнем Востоке, о чем на заседании Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового поражения заявил глава МИД РФ Сергей Лавров:

«Серьёзную обеспокоенность вызывает нарастающая угроза «химического» терроризма в Ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии. Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвлённые каналы доступа к их прекурсорам».

Напомним, после военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), о чем 11 декабря на авиабазе Хмеймим заявил президент РФ Владимир Путин, перед российской группировкой войск, по-прежнему сохраняющей свое присутствие в Сирии, были поставлены новые задачи.

Так, по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в 2018-м году должно завершиться уничтожение боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и союзных ей вооруженных группировок, которые продолжают выступать против правительства Башара Асада и не поддерживают режим прекращения огня.

Основные силы террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам» сейчас действуют в зоне деэскалации «Идлиб», на территории которой располагается и подконтрольный радикальным исламистам город Хан-Шейхун, где правительственные силы 4 апреля якобы применили химическое оружие. Недоказанный инцидент в Хан-Шейхуне стал поводом для ракетного обстрела ВМС США сирийской авиабазы Аш-Шайрат, который был осуществлен уже 7 апреля.

Позднее Госдепартамент США косвенно признал, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе используют химическое оружие, опубликовав на своем сайте сообщение, где объясняется, почему американцам не стоит приезжать в Сирию.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков:

«Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами «Джебхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях».

Игорь Конашенков в своем заявлении также отметил, что на тот момент был известен только один случай применения химоружия в Идлибе — в Хан-Шейхуне:

«Однако США упрямо обвиняли в нем правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков (…) из «Джебхат ан-Нусры» они называли умеренной оппозицией».

Теперь, когда правительственные войска начали полномасштабное наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, боевики могут прибегнуть к новым провокациям с применением отравляющих веществ. Об этом рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов:

«Вероятность этого достаточно высока по нескольким причинам. Первая причина состоит в том, что были прецеденты. И таких прецедентов применения химоружия теми или иными группами террористов было несколько. Более того, мы наблюдаем достаточно устойчивую динамику подобного рода явлений. Это свидетельствует о том, что у боевиков есть возможность создания химического оружия, а, во-вторых, это одно из оснований, которое позволяет нам предполагать с высокой степенью вероятности повторение инцидентов с применением отравляющих веществ».

В качестве второй причины эксперт назвал завершающую стадию борьбы с террористами на территории Сирии:

«После разгрома и уничтожения запрещенной в России организации «Исламское государство» остались еще очаги террористических угроз, и в настоящий момент на этой последней фазе, естественно, происходит эскалация напряженности и ужесточение борьбы. Попытки нападения на российских военнослужащих, на мирное население, на подразделения сирийской армии со стороны боевиков будут возрастать. При этом, естественно, будет применяться весь арсенал имеющихся в руках террористов военных средств. И если у них имеется химического оружие, которое является оружием массового поражения, то вероятность его применения в этой ситуации существенно возрастает».

Эксперт подчеркнул, что применение химического оружия будет сопровождаться информационной атакой на сирийское правительство:

«То есть боевики будут пытаться заявить о том, что отравляющие вещества применены не террористами, а сирийской армией и против мирных жителей. Поэтому достаточно высока вероятность не просто применения химического оружия, что является тягчайшим преступлением против человечности, но также и попыток дискредитации действий сирийского правительства и дезинформации общественного мнения. По мере того, как успешно будет продвигаться операция сирийской армии по нейтрализации боевиков в Идлибе, вероятность подобного рода химических атак становится в достаточной степени высокой».

1 Организация запрещена на территории РФ.