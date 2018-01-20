Шойгу: РФ готова делиться с Мьянмой сирийским опытом борьбы с беспилотниками террористов

Нейпьидо, 20 января. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что РФ готова делиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками, которые используют боевики в Сирии. Об этом министр заявил в ходе встречи с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы генералом Мин Аунг Хлайном.

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ также добавил, что атаки боевиков с использованием беспилотников могут совершаться не только в Сирии, но и в других странах, где существует террористическая угроза.

В свою очередь главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы поблагодарил Сергея Шойгу за поддержку в борьбе с терроризмом, отметив, что делегация Мьянмы примет участие в работе международной конференции по безопасности, которая пройдет в нынешнем году в Москве. Кроме того, военнослужащие Мьянмы примут участие в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атака террористов на военные объекты РФ в Сирии является попыткой подрыва отношений с партнерами, в том числе с Турцией. Глава государства подчеркнул, что провокация боевиков была направлена на подрыв отношений России с Турцией и Ираном, однако партнеры России прекрасно понимают данную ситуацию, поэтому Москва, Анкара и Тегеран будут действовать солидарно.