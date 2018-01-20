Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ

Киев, 20 января. Сотрудничество Киева и Международного валютного фонда (МВФ) может завершиться в середине текущего года, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Украина ожидает от Международного валютного фона двух траншей, общая сумма которых составит порядка 3,5 миллиарда долларов. Предполагается, что выплаты произойдут в первом и третьем кварталах этого года.

По мнению замглавы Нацбанка Украины, получение финансирования в первом квартале уже не кажется Киеву реальным.

«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — считает он, передают украинские СМИ.

Сологуб добавил, что получение средств от МВД возможно в том случае, если Киев решит проводить непопулярные реформы. Однако он убежден, что такой сценарий маловероятен.