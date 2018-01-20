Настоящий мужик: россияне и иностранцы восхитились крещенским купанием Путина

Москва, 20 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава страны Владимир Путин в течение многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение. Россияне и иностранцы восхитились президентом РФ и отметили, что российский лидер демонстрирует отличный пример.

Президент России принял участие в крещенских купаниях в Нило-Столобенской пустыни — мужском монастыре на озере Селигер. Песков добавил, что это не первое купание президента, однако в этот раз событие получило широкую огласку в СМИ. Пользователи Сети оценили поступок президента и отметили его отличную физическую форму.

«Дай бог каждому быть в его годы в такой физической форме. Ну, а у кого не сложилось, то и завидовать не надо. Зависть, гневливость и злословие еще больше разрушают больной организм и провоцируют новые болячки. Занимайтесь физкультурой в любом возрасте. В здоровом теле здоровый дух!» — пишут они в комментариях.

«Горжусь Путиным, — делятся мнением россияне. — Настоящий мужик».

Во молодец! Настоящий мужик. — alcinatula (@alcinatula) January 19, 2018

«Достойный пример для граждан!» — считают пользователи Сети.

Иностранцы в свою очередь шокированы и одновременно восхищены зрелищем. Они с трудом могут поверить, что температура на улице достигала шести градусов мороза.

«Это горячий человек», — отмечают жители Испании.