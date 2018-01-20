Овцы и американская военная мощь. Колонка Олега Денежки

Американцы уже более десяти лет осуществляют программу создания рубежа ПРО на границах России, важнейший фрагмент которого размещен в Европе. И направлен он, якобы, против Ирана. В Румынии и Польше — против Ирана. Земля не просто круглая, она какая-то воронкообразная. Мы, люди-человеки, еще как-то способны это допустить, а вот овцы нет. Одна из важнейших баз системы ПРО США в Европе, расположенная в местечке Девеселу на юге Румынии, атакована стадом овец, принадлежащим местному фермеру.

Американские военные встревожились этим не на шутку и побежали жаловаться румынским властям. Но руководитель местной коммуны заявил им, что «животные паслись без всяких проблем задолго до вашего прибытия». Они так привыкли, и про американское ПРО ничего не знают.

«Овцы не похожи на людей. Они не подчиняются правилам, они идут туда, где установлены активные датчики безопасности, касаются ограждений и запускают сигнализацию», — пояснил владелец овец, 61-летний крестьянин Думитру Блежа.

И он прав. Овцы и есть овцы. Они не высокотехническое оружие и пасутся там, где хотят. А вот оплачивать землю отчуждения возле военного объекта не хотят как раз американцы. Но для властей Румынии интересы США выше интересов собственных сограждан. Поэтому министерство обороны Румынии подало в суд на овцевода, животные которого затрудняют работу американского комплекса ПРО.

Теперь подробнее. На румынской военной базе в Девеселу размещен радар глобальной системы противоракетной обороны США Aegis Ashore. Та самая Aegis, гордость американской военной мысли. А всего лишь в десятке метров от радара расположена принадлежащая местному жителю овчарня. Румынская военная база, на месте которой строили свою американцы, была построена еще во времена, когда Румыния входила в состав советского военно-политического блока Варшавского договора. А овцы не были врагами СССР. Но времена меняются, и американцы посягнули на святое. На место корма овец.

До кровопролития пока не дошло. Дело в следующем. Овцы пасутся вдоль периметра базы, вызывая срабатывания датчиков безопасности и приводя в действие сигналы тревоги. Это нервирует персонал и нарушает нормальный распорядок дня. Американский военный атташе в Румынии официально обратился к румынским властям с просьбой убрать ферму.

«Расположенная в непосредственной близости от объекта ферма подрывает минимальные требования безопасности и препятствует нормальному функционированию установок», — заявили американские военные.

При этом американцы подчеркнули, что они удовлетворены сотрудничеством с Румынией. Но овцы нарушают международные договоренности. Нарушают обязательства по международному соглашению.

Ну да. Имея целую страну в кармане, почему не быть довольными? Любой румынский руководитель в пыль расшибется, но сделает все, что потребуют американцы. А вот румынские овцы имеют другое мнение.

Владелец овец, упоминавшийся выше 61-летний крестьянин Думитру Блежа, готов перегнать отару в другое место. Но его любовь к Америке не бескорыстна. Он требует 18 тысяч евро в качестве компенсации за овчарню, которая, кстати, вовсе не меленькая. Она имеет площадь 132 квадратных метра. По словам Блежи, он купил этот гектар земли и устроил пастбище в 2007 году. То есть задолго до того, как США начали свой Drang nach Osten к границам России. Когда он оформил сделку, американским радаром и не пахло.

Теперь, собственно, об американской радиолокационной станции ПРО. Комплекс в Девеселу обошелся США в 800 миллионов долларов и был введен в эксплуатацию совсем недавно, в 2016 году. И очень важная деталь. Это не совсем радар, да это вообще не радар. Помимо работающего в нескольких диапазонах радиолокатора, база имеет пусковые установки противоракет SM-3 Block IIA. Такой же объект строится в Польше. Это не радиолокационная станция, это ударный объект, и в шахтные установки ракет можно легко и непринужденно в течении пары дней загрузить крылатые ракета класса «земля-земля». В том числе и с ядерными боеголовками.

Поэтому возведение в Европе и Восточной Азии подобных объектов, которые американцы лукаво называют системой ПРО, встречает резкую критику со стороны России и Китая. Это нарушает сложившийся баланс сил, поскольку шахты перехватчиков могут быть использованы для запуска крылатых ракет, а это противоречит положениям Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Чудесные американские военные. Когда они планировали базу, не знали, что в десяти метрах от ее границ будет овечья ферма? А она там была. Уже была. И вопрос с румынским фермером можно было урегулировать еще до начала строительства. Но, видимо, спутниковая разведка как-то не так сработала. Построили базу, а тут — бац! — овцы. Такое не предскажешь. А эта страна имеет ядерное оружие.

По-прежнему боязно.