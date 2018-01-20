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Общество
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Украина
Политолог объяснил, почему конфликт в Донбассе выгоден Западу и Украине
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    Политолог объяснил, почему конфликт в Донбассе выгоден Западу и Украине

    16:32  20 Января 2018
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    Запад требует от Порошенко сдачи остатков суверенитета Украины — политолог

    Москва, 20 января. Конфликт в Донбассе выгоден Западу и Украине, так как на него можно списать все проблемы страны. Об этом заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

    Запад требует от президента Украины Петра Порошенко сдачи остатков суверенитета страны, считает эксперт.

    «Запад требует от Порошенко сдачи остатков суверенитета. Возможности передать все земли сельхозназначения, остатки банковской системы, вести экспорт леса-кругляка, создать антикоррупционный суд, который, кстати, противоречит конституции страны», — сказал Безпалько в эфире радио «Вести ФМ».

    Он также добавил, что Западу и президенту Украины выгоден вялотекущий конфликт в Донбассе, так как на него можно списать экономические и социальные проблемы, в которых погрязла Украина.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. В ходе встречи Порошенко заявил, что санкционный механизм ЕС против России можно «усовершенствовать» благодаря участию Грузии. Президент Украины предложил грузинской стороне присоединиться к «работе по совершенствованию ограничительных мер», которые были введены Евросоюзом в отношении России.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #порошенко #запад
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