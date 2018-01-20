Сирия: Генштаб Турции заявил об ударах по позициям курдов в Африне

Анкара, 20 января. Турецкая армия в субботу продолжает обстрел позиций курдов на северо-западе Сирии в районе города Африн.

Об этом в субботу проинформировал Генштаб вооруженных сил Турции. Как сообщает ведомство, удары были нанесены в ответ на провокационные обстрелы курдов. При этом представители Генштаба напомнили, что турецкая сторона действует в соответствии с правом Анкары на самооборону, пишет РИА Новости.

Напомним, на этой неделе Турция заявила о подготовке к военной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией. Согласно распоряжению Генштаба Турции, войска на границе с Сирией приведены в состояние повышенной боеготовности.

Ранее сообщалось, что в субботу на сирийской границе курды убили четырех турецких солдат.