Сирия новости 20 января 12.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение Алеппо от «Ан-Нусры», боевики снова нарушили перемирие в Даръа

Сирия, 20 января. САА при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры»1 еще одно поселение на юге Алеппо, боевики вновь нарушили режим прекращения огня в Даръа, ВС Турции продолжают стягивать силы на границу с Сирией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, атакуют позиции радикалов в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ выбили «Джебхат ан-Нусру» из поселения Алеппо, атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе, теряет позиции в Алеппо и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: обстреливает САА в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута возобновились интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что правительственные войска ведут ракетный обстрел пунктов дислокации боевиков «Ахрар аш-Шам» в окрестностях Арбина и Харасты. Также столкновения между САА и антиправительственными группировками отмечаются в районах Джобар и Айн Тарма.

Ранее сообщалось, что радикалы «Файлак ар-Рахман» открыли минометный огонь по сирийской столице.

Провинция Алеппо

Турецкая армия продолжает стягивать силы в район сирийской границы, передает информационное агентство Fars News. Местный источник пишет в своем Twitter (@tvronahi), что разведывательные дроны ВС Турции замечены над несколькими населенными пунктами в северной части провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что командование турецкой армии объявило о начале военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), базирующихся в городе Африн.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться в южной части региона. По данным Muraselon, войска Башара Асада освободили от радикалов «Джебхат ан-Нусры» еще одно поселение Алеппо.

Провинция Даръа

Радикальные группировки снова нарушили перемирие, установленное на территории провинции Даръа, и открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками зафиксированы в районах поселений Аль-Гария на востоке региона.

Напомним, провинция Даръа наряду с Эль-Кунейтрой и Эс-Сувейдой входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах авиации союзников пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) продолжает операцию против «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что в результате боев недалеко от населенного пункта Телль-Марак было ликвидировано несколько боевиков «Ан-Нусры», а также уничтожен пикап с зенитной установкой.

Провинция Хама

Армия Башара Асада при поддержке ВКС РФ продолжает противостоять радикальным исламистам «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что САА ведет артиллерийский обстрел позиций террористов в окрестностях поселений Кафр Зета и Зака. Ранее в боях недалеко от Кафр Зеты было ликвидировано восемь полевых командиров коалиции «Тахрир аш-Шам».

Местные СМИ также сообщают, что террористы «Исламского государства» выбили боевиков «Ан-Нусры» из нескольких населенных пунктов на северо-востоке региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)