Климкин отреагировал на идею Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

Киев, 20 января. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Климкин прокомментировал предложение Трампа, которое американский лидер озвучил на встрече с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Глава МИД Украины выразил мнение, что не имеет значения, какое место будет выбрано для переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе. Он подчеркнул, что место проведения переговоров формата никакого не имеет. Климкин пояснил, что выбор пал на Минск из-за нейтральности Белоруссии в сложившейся на юго-востоке Украины ситуации и хорошей логистики.

Украинский министр также с сожалением добавил, что в процессе реализации минских соглашений продвижения нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности, передает Ura.Ru.