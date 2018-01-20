Сирия сегодня: курды отбивают атаки турецких военных в Африне, есть погибшие

Сирия сегодня, 20 января. Курдские отряды самообороны вступили в боестолкновение с турецкими военными в приграничном районе на севере Сирии, есть погибшие. Российские военные проводят эвакуацию мирных жителей из Восточной Гуты под Дамаском. Глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул США в попытках создать в Сирии альтернативные органы власти.

Курды убили четырех турецких солдат в районе Африна

Бойцы курдских вооруженных формирований убили четверых военнослужащих Турции в приграничных областях Сирии. Инцидент произошел после того, как турецкие военные попытались проникнуть на сирийскую территорию для осуществления полицейской операции против курдов, о начале которой ранее предупредила Анкара.

Как сообщает РИА Новости, бой курдских отрядов с турецкими военными произошел в районе пограничного поселения Бюльбюль в районе Африн, который находится в приграничной сирийской провинции Алеппо.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что российские военные, находящиеся в Африне, якобы покидают этот район, чтобы «очистить» поле для военнослужащих Турции, начинающих там военную операцию, в том числе с применением авиации. Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг это сообщение.

Также появились неподтвержденные данные, что спецназ США прибыл на курдскую авиабазу Менаг на севере Сирии. По мнению наблюдателей, это может говорить о том, что американские военные готовятся противостоять вторжению Турции в Сирию вместе с отрядами курдов. Однако Вашингтон опроверг слухи о возможном участии военнослужащих США в боевых действиях против турецких сил.

Официальный Дамаск ранее заявил, что ввод Турцией своих войск в район Африна будет расцениваться как агрессия и интервенция.

Российские военные проводят эвакуацию в Восточной Гуте под Дамаском

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии эвакуируют мирных жителей из района Восточная Гута в провинции Дамаск. Эвакуация была проведена совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем из населенного пункта Дума, который контролируется оппозицией.

Сообщается, что из Думы эвакуировано десять человек, в том числе три ребенка, которых немедленно госпитализировали. У одного из эвакуированных детей серьезная травма головы, однако представители оппозиции с трудом дали разрешение на его эвакуацию. Местные жители сообщают, что силы оппозиции не позволяют мирным жителям покидать район и переходить на территорию, контролируемую официальным Дамаском. Также сообщается, что мирные жители Восточной Гуты голодают.

Восточная Гута, которая является одной из зон деэскалации, частично находится под контролем оппозиционного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам».

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание Fars News сообщило, что сирийская правительственная армия ведет обстрелы опорных пунктов радикальных группировок в городе Хараста в Восточной Гуте. В Харасту также готовятся войти элитные сирийские подразделения для поддержки армейских частей.

Также сообщалось, что боевики пытались атаковать на расположения Сирийской арабской армии (САА), но все атаки радикалов были отбиты. Подробнее о военной ситуации в Сирии на утро 20 января читайте в сводке Федерального агентства новостей.

Лавров: США формируют альтернативные органы власти в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в ООН, обвинил Соединенные Штаты в попытках создать в Сирии альтернативные органы власти в обход официального Дамаска. По словам Лаврова, подобная деятельность противоречит обязательствам, которые взяли на себя США в отношении Сирии.

«То, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, это факт, — заявил глава российского МИД. — И это, конечно, абсолютно противоречит собственным обязательствам США, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности — о приверженности территориальной целостности Сирии».

По словам Лаврова, непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности достигнутым ранее договоренностям, являются достаточно характерными чертами современной американской дипломатии.