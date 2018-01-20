Пользователи Facebook определят надежность новостных ресурсов

Москва, 20 января. Пользователи социальной сети Facebook смогут сами решить, какие источники новостей вызывают доверие, а какие нет.

Соответствующий алгоритм, уточняющий у пользователей, знакомы ли они с ресурсом и доверяют ли ему, будет запущен на следующей неделе. Такой вопрос будет задаваться при появлении новости в ленте. Об этом сообщил на своей странице основатель социальной сети Марк Цукерберг, пишет «ПолитЭксперт».

«Мы решили дать сообществу самому определять, каким ресурсам можно в целом доверять», — говорится в посте Цукерберга.

Основатель Facebook добавил, что руководство соцсети стремится удостовериться в достоверности и информативности новостных источников, которым отдается предпочтение в ленте.

Напомним, в январе, поздравляя журналистов с Днем российской печати, президент РФ Владимир Путин отметил, что работа сотрудников СМИ должна быть направлена на благо общества и граждан.