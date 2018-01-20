Ученые нашли способ повысить результативность российских спортсменов

Москва, 20 января. Результативность российских спортсменов повысят с помощью персонального меню, заявил директор «ФИЦ питания и биотехнологии» Дмитрий Никитюк.

Никитюк рассказал о создании российскими учеными уникальной системы диагностики, которая позволит разрабатывать персональное меню для каждого спортсмена. Питание будет основываться на особенностях его организма, физической нагрузке, виде спортивной деятельности, а также индивидуальных предпочтениях в еде.

«В ходе проводимых исследований выяснилось, что «индивидуальное меню» не только благоприятно сказывается на здоровье спортсмена, но и существенно влияет на его результативность, в том числе повышает выносливость, физическую силу и когнитивные способности», — приводит слова директора «ФИЦ питания и биотехнологии» RT.

Ранее президент России Владимир Путин поделился секретом, где он находит энергию и силы при таком плотном графике. По его словам, все дело в спорте. Глава России также пошутил, попросив не путать это понятие со словом «спирт».