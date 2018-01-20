18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Президентские выборы 2018: Бокерия рассказал, почему стал доверенным лицом Путина
Происшествия
Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии девочка впала в кому
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии девочка впала в кому

    11:04  20 Января 2018
    95

    Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии девочка впала в кому

    Улан-Удэ, 20 января. Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка впала в кому, сообщил министр здравоохранения Бурятия Дамбинима Самбуев.

    Самбуев отметил, что состояние пострадавшей девочки при нападении девятиклассника на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» в Улан- Удэ остается тяжелым.

    «Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказал министр. — Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог».

    Самбуев добавил, что петербургские врачи также оказали помощь девочке, получившей травму руки. Он констатировал, что они уже делают ей операцию.

    Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии девочка впала в кому

    Напомним, по данным следствия, девятиклассник бросил в один из кабинетов школы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, в частности сам нападавший. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #бурятия #кома #школа #девочка #улан-удэ #пострадавшая
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Шойгу: РФ готова делиться с Мьянмой сирийским опытом борьбы с беспилотниками террористов

      12:26 20 Января 2018 470
      Читать
      10:14
      Сегодня

      Шойгу проведет переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы
      10:12
      Сегодня

      Стало известно, когда американские конгрессмены посетят Россию
      6:50
      Сегодня

      Казахстан заявил о готовности принять переговоры по Донбассу
      22:34
      Вчера

      Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей
      21:23
      Вчера

      Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 36393

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3749

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35659

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8510

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      8003
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования

      Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования

      10:45   20 Января 2018
      557
      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      23:47   19 Января 2018
      1585
      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      20:33   19 Января 2018
      12717
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      241