Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии девочка впала в кому

Улан-Удэ, 20 января. Пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ девочка впала в кому, сообщил министр здравоохранения Бурятия Дамбинима Самбуев.

Самбуев отметил, что состояние пострадавшей девочки при нападении девятиклассника на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» в Улан- Удэ остается тяжелым.

«Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказал министр. — Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог».

Самбуев добавил, что петербургские врачи также оказали помощь девочке, получившей травму руки. Он констатировал, что они уже делают ей операцию.

Напомним, по данным следствия, девятиклассник бросил в один из кабинетов школы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, в частности сам нападавший. Возбуждено уголовное дело.