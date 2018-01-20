Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования

Вашингтон, 20 января. В ночь с пятницы на субботу федеральные ведомства и министерства США приостановили работу из-за отсутствия финансирования.

Продолжить функционирование они не могут из-за того, что в связи с разногласиями республиканцев и демократов полноценный государственный бюджет на 2018 год так и не был принят, а срок действия резолюции о временном финансировании данных ведомств, принятой в декабре прошлого года, в полночь истек.

Накануне проект новой резолюции не набрал необходимого минимума в 60 голосов, пишет ТАСС.

Республиканцы и демократы не смогли прийти к компромиссу по ряду вопросов, в частности, несколько предложений последних не вызвали поддержки у коллег. Как заявила официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс, демократы «поставили политику выше интересов национальной безопасности», уточняет «НьюИнформ».

С 1977 по 2013 год федеральное правительство США приостанавливало работу из-за аналогичных ситуаций по меньшей мере 17 раз. При этом «перерыв» в работе составлял от трех дней до 21.