Samsung Galaxy Note 8 резко подешевел в России

Москва, 20 января. Стоимость смартфона Samsung Galaxy Note 8 резко упала на российском рынке и составляет в настоящее время 45 тысяч рублей.

За такую сумму теперь можно купить гаджет данной модели с объемом памяти в 64 Гб, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на специалистов Hi-Tech Mail.Ru.

Отмечается, что изначально стоимость смартфона составляла 70 тысяч рублей. Таким образом, цена флагмана упала более чем на 30%.

Публикация от Samsung (@moboworld_samsung) Янв 17, 2018 at 1:16 PST

Продажи смартфона начались в России 22 сентября 2017 года, уточняет «Инфореактор».

Напомним, Samsung Galaxy Note 8 оснащен двойной камерой с оптическим зумом, способен сканировать радужную оболочку глаза и распознавать 4096 степеней нажатия. Ранее специалисты зафиксировали резкий обвал цен на iPhone 8.