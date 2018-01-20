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Новости Сирии
Сирия: российские наблюдатели зафиксировали шесть обстрелов в Алеппо и Латакии
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали шесть обстрелов в Алеппо и Латакии

    10:43  20 Января 2018  /обновлено: 10:55  20 Января 2018
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали шесть обстрелов в Алеппо и Латакии

    Москва, 20 января. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия, сообщили в министерстве обороны России.

    В военном ведомстве России рассказали о ситуации в Сирии за последние сутки.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – четыре», — говорится в информационном бюллетене.

    Турецкие наблюдатели в свою очередь зафиксировали пять нарушений режима тишины. Отмечается, что они произошли трижды в провинции Идлиб и дважды в провинции Дамаск.

    Наблюдатели отмечают, что в основном обстрелы были совершены с территорий, которые подконтрольны запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали шесть обстрелов в Алеппо и Латакии

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #алеппо #дамаск #наблюдатели #нарушения
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