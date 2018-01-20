Сирия: российские наблюдатели зафиксировали шесть обстрелов в Алеппо и Латакии

Москва, 20 января. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия, сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве России рассказали о ситуации в Сирии за последние сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – четыре», — говорится в информационном бюллетене.

Турецкие наблюдатели в свою очередь зафиксировали пять нарушений режима тишины. Отмечается, что они произошли трижды в провинции Идлиб и дважды в провинции Дамаск.

Наблюдатели отмечают, что в основном обстрелы были совершены с территорий, которые подконтрольны запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.