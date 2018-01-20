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Ремонт стационара больницы в одном из карельских сел завершен
Политика
Стало известно, когда американские конгрессмены посетят Россию
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    Стало известно, когда американские конгрессмены посетят Россию

    10:12  20 Января 2018
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    Стало известно, когда американские конгрессмены посетят Россию

    Москва, 20 января. Американские конгрессмены планируют приехать в Россию с визитом через полгода, в настоящее время детали поездки прорабатываются.

    Об этом сообщил в субботу РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне, отметив, что пока планы конгрессменов не утверждены.

    «Готовится другая поездка конгрессменов. Она прорабатывается, но ничего не решено пока», — сообщил он, добавив, что ранее чем через полгода такой визит не состоится в любом случае.

    Ранее группа конгрессменов из США отказалась от поездки в Россию после того, как одной из них, представительнице демократической партии Джинн Шахин, было отказано в визе. Как сообщала «Газета.ру», остальные члены делегации визы получили, однако Шахин оказалась в «черном списке», который был составлен российской стороной в ответ на санкции США.

    Стало известно, когда американские конгрессмены посетят Россию

    Как отметили в посольстве РФ, российская сторона была готова пойти навстречу американским коллегам, предлагая, в частности, договориться о выдаче виз парламентариям из «черных списков» на взаимной основе. США эту идею не одобрили.

    Напомним, в январе на встрече с представителями российских СМИ президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и США сегодня оставляют желать лучшего, Москва нацелена на сотрудничество, однако ждет уступок с американской стороны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #визит #конгрессмены
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