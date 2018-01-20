Стало известно, когда американские конгрессмены посетят Россию

Москва, 20 января. Американские конгрессмены планируют приехать в Россию с визитом через полгода, в настоящее время детали поездки прорабатываются.

Об этом сообщил в субботу РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне, отметив, что пока планы конгрессменов не утверждены.

«Готовится другая поездка конгрессменов. Она прорабатывается, но ничего не решено пока», — сообщил он, добавив, что ранее чем через полгода такой визит не состоится в любом случае.

Ранее группа конгрессменов из США отказалась от поездки в Россию после того, как одной из них, представительнице демократической партии Джинн Шахин, было отказано в визе. Как сообщала «Газета.ру», остальные члены делегации визы получили, однако Шахин оказалась в «черном списке», который был составлен российской стороной в ответ на санкции США.

Как отметили в посольстве РФ, российская сторона была готова пойти навстречу американским коллегам, предлагая, в частности, договориться о выдаче виз парламентариям из «черных списков» на взаимной основе. США эту идею не одобрили.

Напомним, в январе на встрече с представителями российских СМИ президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и США сегодня оставляют желать лучшего, Москва нацелена на сотрудничество, однако ждет уступок с американской стороны.