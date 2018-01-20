Сирия: российские военные эвакуируют жителей из Восточной Гуты

Москва, 20 января. Военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии эвакуируют жителей из Восточной Гуты.

В ночь на субботу совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем из контролируемого оппозицией поселения Дума они вывезли 10 человек, в том числе три ребенка. Дети в срочном порядке были госпитализированы, пишет ТАСС.

По словам эвакуированных, в настоящее время население Думы голодает, при этом вооруженная оппозиция не дает возможности жителям покинуть поселение и перейти в районы, находящиеся под контролем Дамаска.

«Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны», — сообщила эвакуированная жительница Думы Акра Мухаммед.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, несмотря на то, что у ребенка Акры тяжелая травма головы, договориться о вывозе семьи из поселка удалось с трудом.

Восточная Гута является одной из четырех зон деэскалации, она находится под контролем оппозиционного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам». По словам начальника ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко, российские военнослужащие продолжат эвакуацию мирного населения из Восточной Гуты в медицинские учреждения.

Напомним, во время встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин призвал увеличить объемы гуманитарной помощи для сирийских граждан.