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Сирия: российские военные эвакуируют жителей из Восточной Гуты
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    Сирия: российские военные эвакуируют жителей из Восточной Гуты

    9:49  20 Января 2018
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    Сирия: российские военные эвакуируют жителей из Восточной Гуты

    Москва, 20 января. Военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии эвакуируют жителей из Восточной Гуты.

    В ночь на субботу совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем из контролируемого оппозицией поселения Дума они вывезли 10 человек, в том числе три ребенка. Дети в срочном порядке были госпитализированы, пишет ТАСС.

    По словам эвакуированных, в настоящее время население Думы голодает, при этом вооруженная оппозиция не дает возможности жителям покинуть поселение и перейти в районы, находящиеся под контролем Дамаска.

    «Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны», — сообщила эвакуированная жительница Думы Акра Мухаммед.

    Восточная Гута, январь 2018

    Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, несмотря на то, что у ребенка Акры тяжелая травма головы, договориться о вывозе семьи из поселка удалось с трудом.

    Восточная Гута является одной из четырех зон деэскалации, она находится под контролем оппозиционного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам». По словам начальника ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко, российские военнослужащие продолжат эвакуацию мирного населения из Восточной Гуты в медицинские учреждения.

    Напомним, во время встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин призвал увеличить объемы гуманитарной помощи для сирийских граждан.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #восточная гута #эвакуация #мирные жители
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