Сирия: российские военные эвакуируют жителей из Восточной Гуты
Москва, 20 января. Военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии эвакуируют жителей из Восточной Гуты.
В ночь на субботу совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем из контролируемого оппозицией поселения Дума они вывезли 10 человек, в том числе три ребенка. Дети в срочном порядке были госпитализированы, пишет ТАСС.
По словам эвакуированных, в настоящее время население Думы голодает, при этом вооруженная оппозиция не дает возможности жителям покинуть поселение и перейти в районы, находящиеся под контролем Дамаска.
«Мы два года просили нас отпустить, но группировки были непреклонны», — сообщила эвакуированная жительница Думы Акра Мухаммед.
Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, несмотря на то, что у ребенка Акры тяжелая травма головы, договориться о вывозе семьи из поселка удалось с трудом.
Восточная Гута является одной из четырех зон деэскалации, она находится под контролем оппозиционного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам». По словам начальника ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко, российские военнослужащие продолжат эвакуацию мирного населения из Восточной Гуты в медицинские учреждения.
Напомним, во время встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин призвал увеличить объемы гуманитарной помощи для сирийских граждан.