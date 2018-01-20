Москва, 20 января. Министр обороны России Сергей Шойгу проведет переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном, сообщила его пресс-секретарь Россияна Марковская.

Глава Минобороны России в рамках визита в Юго-Восточную Азию посетит Мьянму, Лаос и Вьетнам.

Два дня, 20 и 21 января, Шойгу будет находиться в Нейпьидо, где встретиться с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы. Мин Аунг Хлайн обсудит с главой военного ведомства России перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

После этого Шойгу отправится в Лаос и Вьетнам. Там министр обороны РФ намерен обсудить военно-техническое взаимодействие стран с представителями военных ведомств и политическим руководством государств.