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Общество
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Политика
США подтвердили, что окажут часть военной помощи Украине безвозмездно
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    США подтвердили, что окажут часть военной помощи Украине безвозмездно

    9:29  20 Января 2018
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    США подтвердили, что окажут часть военной помощи Украине безвозмездно

    Москва, 20 января. Вашингтон подтвердил информацию о том, что как минимум часть новой военной помощи от США Украина получит безвозмездно.

    В частности, власти США намерены оплатить поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в американском Госдепартаменте.

    «Мы <…> намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin», — сообщил сотрудник ведомства.

    Он отметил, что новая американская «военная помощь» включает вооружения и боеприпасы, которые будут доставлены на Украину якобы в оборонительных целях.

    США подтвердили, что окажут часть военной помощи Украине безвозмездно

    «Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия в сфере безопасности», — подчеркнули в Госдепартаменте США.

    Источник добавил, что, таким образом, общая сумма «американской помощи», оказываемой Украине с 2014 года, превысит 750 миллионов долларов.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко заявил, якобы США поставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin бесплатно.

    США подтвердили, что окажут часть военной помощи Украине безвозмездно

    Напомним, в конце прошлого года власти США приняли решение разрешить поставки летального оружия Украине, сообщив, что такого рода вооружение будет отправлено Киеву якобы в «оборонительных целях».

    Официальные представители Москвы неоднократно обращали внимание американских коллег на то, что такое решение не способствует урегулированию ситуации в Донбассе. Как предупреждал США МИД РФ, поставки оружия могут спровоцировать Киев на активные военные действия в зоне конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе трагедией и в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул важность соблюдения минских соглашений, поскольку альтернатив данному документу, по мнению главы государства, в настоящий момент нет. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #украина #javelin
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