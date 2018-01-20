США подтвердили, что окажут часть военной помощи Украине безвозмездно

Москва, 20 января. Вашингтон подтвердил информацию о том, что как минимум часть новой военной помощи от США Украина получит безвозмездно.

В частности, власти США намерены оплатить поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в американском Госдепартаменте.

«Мы <…> намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin», — сообщил сотрудник ведомства.

Он отметил, что новая американская «военная помощь» включает вооружения и боеприпасы, которые будут доставлены на Украину якобы в оборонительных целях.

«Эти расширенные оборонительные средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия в сфере безопасности», — подчеркнули в Госдепартаменте США.

Источник добавил, что, таким образом, общая сумма «американской помощи», оказываемой Украине с 2014 года, превысит 750 миллионов долларов.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко заявил, якобы США поставят Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin бесплатно.

Напомним, в конце прошлого года власти США приняли решение разрешить поставки летального оружия Украине, сообщив, что такого рода вооружение будет отправлено Киеву якобы в «оборонительных целях».

Официальные представители Москвы неоднократно обращали внимание американских коллег на то, что такое решение не способствует урегулированию ситуации в Донбассе. Как предупреждал США МИД РФ, поставки оружия могут спровоцировать Киев на активные военные действия в зоне конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе трагедией и в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул важность соблюдения минских соглашений, поскольку альтернатив данному документу, по мнению главы государства, в настоящий момент нет.