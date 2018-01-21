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Сирия рада российскому ЦПВС: ФАН публикует видео гуманитарной акции в Саламии
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    Сирия рада российскому ЦПВС: ФАН публикует видео гуманитарной акции в Саламии

    17:17  21 Января 2018
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    Сирия рада российскому ЦПВС: ФАН публикует видео гуманитарной акции в Саламии

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Саламии, где российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели очередную гуманитарную акцию.

    Местные жители получили продуктовые наборы, содержащие сахар, муку и чай. Кроме этого, российскими врачами из ЦПВС был развернут пункт оказания медицинской помощи, куда могли обратиться все нуждающиеся. Гуманитарная акция проводилась совместно с местной администрацией.

    Напомним, Саламия располагается в нескольких километрах от Акербата, где до сентября прошлого года находилась вторая по значению база «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии. Кроме этого, в Акербате, а также его окрестностях, дислоцировались значительные силы хорошо подготовленных террористов, угрожавшие нефтегазовым полям Пальмиры.

    Все попытки сирийской армии ликвидировать «Исламское государство» на востоке провинции Хама, развивая наступление с запада, оставались тщетными до создания Акербатского котла, которое произошло в августе прошлого года в результате встречи двух группировок САА в населенном пункте Эс-Саваннет. Продвижение подразделений правительственных войск обеспечивалось пусками ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря и авиаударами ВКС РФ по скоплениям боевиков.

    Уже в октябре 2017-го года сирийская армия закрыла котел и, тем самым, освободила от ИГ территорию Центральной Сирии.

    Семьи, проживающие в Саламии, тепло встретили российских военных, поблагодарив за поддержку сирийского народа. Как видно на кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) местные дети подарили сотрудникам ЦПВС цветы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Аоус Сулайман
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #хама #саламия #цпвс #гуманитарная акция
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