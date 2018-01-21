Сирия рада российскому ЦПВС: ФАН публикует видео гуманитарной акции в Саламии

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Саламии, где российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели очередную гуманитарную акцию.

Местные жители получили продуктовые наборы, содержащие сахар, муку и чай. Кроме этого, российскими врачами из ЦПВС был развернут пункт оказания медицинской помощи, куда могли обратиться все нуждающиеся. Гуманитарная акция проводилась совместно с местной администрацией.

Напомним, Саламия располагается в нескольких километрах от Акербата, где до сентября прошлого года находилась вторая по значению база «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии. Кроме этого, в Акербате, а также его окрестностях, дислоцировались значительные силы хорошо подготовленных террористов, угрожавшие нефтегазовым полям Пальмиры.

Все попытки сирийской армии ликвидировать «Исламское государство» на востоке провинции Хама, развивая наступление с запада, оставались тщетными до создания Акербатского котла, которое произошло в августе прошлого года в результате встречи двух группировок САА в населенном пункте Эс-Саваннет. Продвижение подразделений правительственных войск обеспечивалось пусками ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря и авиаударами ВКС РФ по скоплениям боевиков.

Уже в октябре 2017-го года сирийская армия закрыла котел и, тем самым, освободила от ИГ территорию Центральной Сирии.

Семьи, проживающие в Саламии, тепло встретили российских военных, поблагодарив за поддержку сирийского народа. Как видно на кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) местные дети подарили сотрудникам ЦПВС цветы.

1 Организация запрещена на территории РФ.