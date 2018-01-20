Курды убили четырех турецких военных на границе с Сирией

Москва, 20 января. Четверо турецких военнослужащих были убиты курдами на границе с Сирией при попытке проникнуть вглубь территории САР.

Об этом в субботу сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». Как рассказал телеканалу курдский источник, турецких солдат сопровождал отряд специального назначения. Столкновение между курдами и служащими турецкой армии произошло на подконтрольной курдским силам самообороны территории недалеко от населенного пункта Бюльбюль.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке Турции к военной операции в Африне. Накануне Генштаб стран отдал распоряжение о приведении войск на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности. Как сообщало агентство Anadolu, турецкий спецназ уже переброшен в районы Хаса и Кырыкхан пограничной провинции Хатай.