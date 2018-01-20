Выборы-2018: хоккеисты «Алтая» оставили подписи в поддержку Путина

Москва, 20 января. Игроки хоккейного клуба «Алтай» оставили подписи в поддержку действующего президента и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина.

С желанием поддержать Путина хоккеисты обратились в избирательный штаб российского лидера в Алтайском крае. Спортсмены не только высоко оценили политические достижения Путина на посту, по душе им также пришлось и то, что президент и сам играет в хоккей.

«Владимир Владимирович очень любит хоккей, все это знают. Когда начался сбор подписей и команда об этом узнала, многие захотели поддержать его выдвижение», — сообщил ИА «Амител» директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин.

Подписи в поддержку Путина оставили более половины игроков «Алтая» — те, кто прописан в регионе.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», в конце декабря президент России Владимир Путин принял участие в товарищеской встрече Ночной хоккейной лиги. Игра прошла на Красной площади.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства принимает в них участие как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в его поддержку подписались более 1,5 миллиона россиян. По информации избирательного штаба Путина, сбор подписей будет прекращен 22 января.

Владимир Путин. Биография.