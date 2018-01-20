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Общество
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Россия
Выборы-2018: хоккеисты «Алтая» оставили подписи в поддержку Путина
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    Выборы-2018: хоккеисты «Алтая» оставили подписи в поддержку Путина

    8:51  20 Января 2018
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    Выборы-2018: хоккеисты «Алтая» оставили подписи в поддержку Путина

    Москва, 20 января. Игроки хоккейного клуба «Алтай» оставили подписи в поддержку действующего президента и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина.

    С желанием поддержать Путина хоккеисты обратились в избирательный штаб российского лидера в Алтайском крае. Спортсмены не только высоко оценили политические достижения Путина на посту, по душе им также пришлось и то, что президент и сам играет в хоккей.

    «Владимир Владимирович очень любит хоккей, все это знают. Когда начался сбор подписей и команда об этом узнала, многие захотели поддержать его выдвижение», — сообщил ИА «Амител» директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин.

    Выборы-2018: хоккеисты «Алтая» оставили подписи в поддержку Путина

    Подписи в поддержку Путина оставили более половины игроков «Алтая» — те, кто прописан в регионе.

    Напомним, как сообщала «Газета.ру», в конце декабря президент России Владимир Путин принял участие в товарищеской встрече Ночной хоккейной лиги. Игра прошла на Красной площади.

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства принимает в них участие как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в его поддержку подписались более 1,5 миллиона россиян. По информации избирательного штаба Путина, сбор подписей будет прекращен 22 января.

    Владимир Путин. Биография.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018
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