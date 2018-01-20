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Более 300 автомобилей Lada прибыли на Кубу
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    Более 300 автомобилей Lada прибыли на Кубу

    8:34  20 Января 2018
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    Более 300 автомобилей Lada прибыли на Кубу

    Москва, 20 января. Для службы такси на Кубу из России прибыло 340 автомобилей Lada. Об этом сообщили в субботу в посольстве РФ в Гаване.

    По словам второго секретаря дипломатического ведомства Татьяны Тарасовой, на Кубу было поставлено 320 автомобилей модели Vesta и еще 24 модели Largus.

    «Кубинские власти планируют использовать их для улучшения службы такси», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

    Как сообщала «Газета.ру», тестовая партия автомобилей российской компании «АвтоВАЗ» в количестве 320 штук была отправлена на Кубу в марте 2017 года. В августе между «АвтоВАЗом» и кубинской компанией Technoimport был подписан контракт на покупку российских автомобилей.

    Напомним, автомобиль Lada Vesta высоко оценил президент России Владимир Путин, который, лично проехав за рулем машины, отметил, что она соответствует всем мировым стандартам.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #автоваз #куба #lada
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