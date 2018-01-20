Выборы-2018: живущие в Германии россияне оставили подписи в поддержку Путина

Москва, 20 января. Россияне, проживающие на территории Германии, оставили свои подписи в поддержку действующего президента РФ и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина.

Избиратели отметили достижения Путина на посту главы государства, его профессионализм, пожелали здоровья и сил и отметили, что на выборах будут болеть именно за действующего президента РФ.

«Хочу отдать свой голос за президента Путина. Считаю, что это первый за многие годы человек, который думает о своих гражданах», — рассказала РЕН ТВ одна из избирателей, пришедшая оставить подпись в поддержку Путина.

«Я за Путина, за то, чтобы в России все было хорошо, мир и покой. Лучшего для всей России, для всех жителей, для молодежи и для пенсионеров быть не может!» — поделилась мнением еще одна гражданка РФ, живущая в Германии.

Как рассказали избиратели, несмотря на то, что в 1990-е годы они уехали из страны, их по-прежнему многое связывает с Россией:

«Хотели бы свой голос отдать за Владимира Владимировича Путина. Мы его очень любим, желаем ему процветания, процветания России и очень болеем всей душой!».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время собрано уже более 1,5 миллиона подписей избирателей в его поддержку. Как сообщали в избирательном штабе Путина, сбор подписей завершится 22 января.

Владимир Путин. Биография.