18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Хоккеисты «Молот-Прикамье» всухую проиграли «Челмету»
Общество
Выборы-2018: живущие в Германии россияне оставили подписи в поддержку Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: живущие в Германии россияне оставили подписи в поддержку Путина

    8:00  20 Января 2018
    205

    Выборы-2018: живущие в Германии россияне оставили подписи в поддержку Путина

    Москва, 20 января. Россияне, проживающие на территории Германии, оставили свои подписи в поддержку действующего президента РФ и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина.

    Избиратели отметили достижения Путина на посту главы государства, его профессионализм, пожелали здоровья и сил и отметили, что на выборах будут болеть именно за действующего президента РФ.

    «Хочу отдать свой голос за президента Путина. Считаю, что это первый за многие годы человек, который думает о своих гражданах», — рассказала РЕН ТВ одна из избирателей, пришедшая оставить подпись в поддержку Путина.

    Выборы-2018: живущие в Германии россияне оставили подписи в поддержку Путина

    «Я за Путина, за то, чтобы в России все было хорошо, мир и покой. Лучшего для всей России, для всех жителей, для молодежи и для пенсионеров быть не может!» — поделилась мнением еще одна гражданка РФ, живущая в Германии.

    Как рассказали избиратели, несмотря на то, что в 1990-е годы они уехали из страны, их по-прежнему многое связывает с Россией:

    «Хотели бы свой голос отдать за Владимира Владимировича Путина. Мы его очень любим, желаем ему процветания, процветания России и очень болеем всей душой!».

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

    Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время собрано уже более 1,5 миллиона подписей избирателей в его поддержку. Как сообщали в избирательном штабе Путина, сбор подписей завершится 22 января.

    Владимир Путин. Биография.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Казахстан заявил о готовности принять переговоры по Донбассу

      6:50 20 Января 2018 300
      Читать
      22:34
      Вчера

      Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей
      21:23
      Вчера

      Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна
      21:05
      Вчера

      «Соперничество, а не терроризм»: Пентагон представил новую стратегию нацбезопасности США

      20:43
      Вчера

      Анкара разрешила «Газпрому» строительство второй нитки «Турецкого потока»

      18:55
      Вчера

      Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 36000

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3706

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35491

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8452

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7968
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      23:47   19 Января 2018
      1207
      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      20:33   19 Января 2018
      6159
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      212
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      2569