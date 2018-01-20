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Украина
«Зашел грузином, вышел украинцем»: фотографии крещенского купания Саакашвили появились в Сети
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    «Зашел грузином, вышел украинцем»: фотографии крещенского купания Саакашвили появились в Сети

    7:38  20 Января 2018
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    «Зашел грузином, вышел украинцем»: фотографии крещенского купания Саакашвили появились в Сети

    Москва, 20 января. В этом году бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили впервые принял участие в крещенских купаниях.

    О своем дебюте политик рассказал сам, разместив соответствующую публикацию в Facebook. Свой пост Саакашвили сопроводил фоторепортажем с места события. Снимки вызвали у жителей Украины бурную реакцию: под публикацией появилось более сотни ироничных комментариев.

    «С такой шерстью не замерзнешь», — написал пользователь под ником James Wolker, отметив «густую растительность» на теле политика.

    «А гидрокостюм-то с начесом», — поддержал Старый Енот.

    В свою очередь Роберт Корсантес назвал Саакашвили «энерджайзером», который все успевает: «и на суде выступить, и в Днепре искупаться».

    «Зашел грузином, вышел украинцем», — пошутил Шахтер с Донбасса.

    Другие пользователи нашли политика похожим на бобра, а также не преминули вспомнить о президенте Украины Петре Порошенко, который на новогодние и рождественские праздники уехал из страны. Украинцы предположили, что украинский лидер свои крещенские купания провел на Мальдивах, куда он, как предполагается, уезжал.

    Напомним, в Крещение традиционно окунулся в прорубь и президент России Владимир Путин. Россияне вдохновились примером лидера, а также отметили его хорошую физическую форму и силу духа, подчеркнув, что Путин – гордость страны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #украина #саакашвили #крещение
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