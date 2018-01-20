«Зашел грузином, вышел украинцем»: фотографии крещенского купания Саакашвили появились в Сети

Москва, 20 января. В этом году бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили впервые принял участие в крещенских купаниях.

О своем дебюте политик рассказал сам, разместив соответствующую публикацию в Facebook. Свой пост Саакашвили сопроводил фоторепортажем с места события. Снимки вызвали у жителей Украины бурную реакцию: под публикацией появилось более сотни ироничных комментариев.

«С такой шерстью не замерзнешь», — написал пользователь под ником James Wolker, отметив «густую растительность» на теле политика.

«А гидрокостюм-то с начесом», — поддержал Старый Енот.

В свою очередь Роберт Корсантес назвал Саакашвили «энерджайзером», который все успевает: «и на суде выступить, и в Днепре искупаться».

«Зашел грузином, вышел украинцем», — пошутил Шахтер с Донбасса.

Зашёл грузином вышел украинцем — Шахтёр c Донбасса (@Leningrades) January 19, 2018

Другие пользователи нашли политика похожим на бобра, а также не преминули вспомнить о президенте Украины Петре Порошенко, который на новогодние и рождественские праздники уехал из страны. Украинцы предположили, что украинский лидер свои крещенские купания провел на Мальдивах, куда он, как предполагается, уезжал.

На бобра похож — игорь кривцов (@ig6625) January 19, 2018

Напомним, в Крещение традиционно окунулся в прорубь и президент России Владимир Путин. Россияне вдохновились примером лидера, а также отметили его хорошую физическую форму и силу духа, подчеркнув, что Путин – гордость страны.