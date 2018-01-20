Казахстан заявил о готовности принять переговоры по Донбассу

Астана, 20 января. Постоянный представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров заявил, что Астана может стать новой площадкой для переговоров по Донбассу.

«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что принципиальным моментом является то, что участникам переговоров нужно выйти из тупика для дальнейшего продвижения в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее Газета.ру сообщала, что, разговаривая с президентом США Дональдом Трампом о Донбассе, президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что реальной альтернативы выполнению минских соглашений, заключенных 12 февраля 2015 года, не наблюдается. Также Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на юго-восток Украины.