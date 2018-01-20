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Украина
«Зашел грузином, вышел украинцем»: фотографии крещенского купания Саакашвили появились в Сети
Общество
Британец рассказал, что ему больше всего запомнилось в Крыму
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    Британец рассказал, что ему больше всего запомнилось в Крыму

    6:29  20 Января 2018
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    Британец рассказал, что ему больше всего запомнилось в Крыму

    Москва, 20 января. Британский журналист Грэм Филлипс представил в Москве документальный фильм о путешествии жителя Соединенного Королевства в Крым.

    Картина называется «Британец в Крыму» и повествует о первом визите британца по имени Лесли в Крым и в Россию вообще.

    По словам самого Лесли, он оценивал свое путешествие как настоящий экстрим, говорится в материале агенства Ридус.

    При этом он отметил, что наиболее запоминающейся вещью стало для него радушие крымчан.

    «Крымчане, их гостеприимство и радушие. Что-то выделить очень сложно. У нас с Грэмом было много приключений, но люди — это что-то! Они были так рады, что к ним приехал кто-то из Англии. Я утопал в гостеприимстве», — поделился своими впечатлениями британский гость.

    «Фильм не о достопримечательностях, а об отпуске, попытка показать душу Крыма», — добавил режиссер.

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. В поддержку данного решения отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

    Позже президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #крым #грэм филлипс
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