Британец рассказал, что ему больше всего запомнилось в Крыму

Москва, 20 января. Британский журналист Грэм Филлипс представил в Москве документальный фильм о путешествии жителя Соединенного Королевства в Крым.

Картина называется «Британец в Крыму» и повествует о первом визите британца по имени Лесли в Крым и в Россию вообще.

По словам самого Лесли, он оценивал свое путешествие как настоящий экстрим, говорится в материале агенства Ридус.

При этом он отметил, что наиболее запоминающейся вещью стало для него радушие крымчан.

«Крымчане, их гостеприимство и радушие. Что-то выделить очень сложно. У нас с Грэмом было много приключений, но люди — это что-то! Они были так рады, что к ним приехал кто-то из Англии. Я утопал в гостеприимстве», — поделился своими впечатлениями британский гость.

«Фильм не о достопримечательностях, а об отпуске, попытка показать душу Крыма», — добавил режиссер.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. В поддержку данного решения отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».