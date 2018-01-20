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Украина
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Украина
Киевский историк верит, что Крым вернется на Украину уже в этом году
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    Киевский историк верит, что Крым вернется на Украину уже в этом году

    6:08  20 Января 2018
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    Киевский историк верит, что Крым вернется на Украину уже в этом году

    Киев, 20 января. Украинский историк Владимир Казарин считает, что Крым может быть возвращен Украине уже в течение этого года.

    По словам профессора, на подобную идею его вдохновили слова Михаила Ходорковского, заявившего ранее, что «Крым был внезапно утрачен, но также внезапно будет возвращен».

    Казарин полагает, что данная «неожиданность» может порадовать украинцев уже в 2018 году. Также он подкрепляет свое мнение ситуацией с освобождением заместителей председателя Меджлиса1 крымскотатарского народа1 (организация запрещена в РФ) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

    Напомним, что Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале. За воссоединение с Россией проголосовали почти 100% жителей полуострова.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #украина #крым #владимир казарин
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