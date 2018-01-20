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Памятник Гагарину открыли в центре Вифлеема
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    Памятник Гагарину открыли в центре Вифлеема

    5:40  20 Января 2018
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    Памятник Гагарину открыли в центре Вифлеема

    Вифлеем, 20 января. Бронзовый бюст первого космонавта Юрия Гагарина установили в пятницу в палестинском городе Вифлеем.

    Сообщается, что памятник, изображающий Гагарина в гермошлеме, установлен в нескольких десятках метров от входа в Храм Рождества с его пещерой, где, по преданию, появился на свет младенец Иисус.

    По словам представителя России при Палестинской национальной администрации Айдара Аганина, установка памятника стала важным символом для всего палестинского народа.

    «Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара», — сказал он в ходе торжественной церемонии открытия, говорится в материале Газеты.ру.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #памятник #юрий гагарин #вифлеем
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