Трамп проигрывает в популярности Путину и Си Цзиньпину — опрос Gallup

Вашингтон, 20 января. Последний опрос, проведенный компанией Gallup, показывает, что президент США Дональд Трамп уступает по популярности в мире своему российскому коллеге Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Сообщается, что рейтинг одобрения политики США в мире при Дональде Трампе упал на 18% в сравнении со временем президентства Барака Обамы. Отмечается, что в особенности показатель просел в Северной и Латинской Америках.

В опросе участвовали тысяча человек из 134 стран. 43% из них выразили неодобрение политикой, проводимой Трампом, говорится в материале RT.

Ранее Газета.ру сообщала, что агентство Gallup international провело исследование, согласно которому 75% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Владимира Путина если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшие выходные. Еще 25% отдали бы свой голос за другого кандидата.