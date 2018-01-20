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Трамп проигрывает в популярности Путину и Си Цзиньпину — опрос Gallup
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    Трамп проигрывает в популярности Путину и Си Цзиньпину — опрос Gallup

    5:17  20 Января 2018
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    Трамп проигрывает в популярности Путину и Си Цзиньпину — опрос Gallup

    Вашингтон, 20 января. Последний опрос, проведенный компанией Gallup, показывает, что президент США Дональд Трамп уступает по популярности в мире своему российскому коллеге Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

    Сообщается, что рейтинг одобрения политики США в мире при Дональде Трампе упал на 18% в сравнении со временем президентства Барака Обамы. Отмечается, что в особенности показатель просел в Северной и Латинской Америках.

    В опросе участвовали тысяча человек из 134 стран. 43% из них выразили неодобрение политикой, проводимой Трампом, говорится в материале RT.

    Ранее Газета.ру сообщала, что агентство Gallup international провело исследование, согласно которому 75% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Владимира Путина если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшие выходные. Еще 25% отдали бы свой голос за другого кандидата.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #си цзиньпин #дональд трамп
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