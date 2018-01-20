«Вот и расхлебываем»: днепровский историк сравнила УНР с нынешней Украиной

Днепр, 20 января. Сотрудник Днепровского национального исторического музея им. Яворницкого Татьяна Цимлякова считает, что в настоящее время Украина расхлебывает последствия, вызванные отсутствием сильной армии, созданной вовремя.

По словам эксперта, армию необходимо было создать еще в 1917 году.

«Как мы в 1917 году свое войско не создали, так оно позже, к сожалению, и ее появилось. Вот и расхлебываем теперь» — заявила украинский историк.

Она отметила, что сейчас в музее проходит выставка «100 лет борьбы. Украинская революция 1917-1921 годов», посвященная событиям Украинской революции и важным процессам, происходившим в то время на территории страны.

По ее мнению, между периодом Украинской народной республики и современной Украиной есть много общего. В частности, она назвала крымский вопрос и войну.

Напомним, что в марте 2014 года Крым стал регионом РФ по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале. За воссоединение с Россией проголосовали почти 100% жителей полуострова.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.