18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Памятник Гагарину открыли в центре Вифлеема
Экономика
КПРФ повторно внесла в Думу законопроект о выходе России из ВТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    КПРФ повторно внесла в Думу законопроект о выходе России из ВТО

    4:13  20 Января 2018
    117

    КПРФ повторно внесла в Думу законопроект о выходе России из ВТО

    Москва, 20 января. Депутаты фракции КПРФ повторно внесли в Государственную думу законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

    Парламентарии предлагают признать положение о вступлении России в ВТО 2012 года утратившим силу на основании того, что оно было с нарушениями регламента.

    Согласно мнению инициаторов, выход России из ВТО поможет ускоренному развитию экономики страны. В частности, отмечается, что объем экспорта РФ не увеличился после вступления в организацию.

    Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо укреплять роль Всемирной торговой организации как ключевого регулятора международной торговли.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Путин считает, что антироссийские санкции нарушают международное право и нормы ВТО.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #кпрф #госдума рф #вто
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

      22:34 19 Января 2018 1229
      Читать
      21:23
      Вчера

      Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна
      21:05
      Вчера

      «Соперничество, а не терроризм»: Пентагон представил новую стратегию нацбезопасности США

      20:43
      Вчера

      Анкара разрешила «Газпрому» строительство второй нитки «Турецкого потока»

      18:55
      Вчера

      Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек
      18:16
      Вчера

      Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 35807

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3680

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35410

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8420

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7936
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      23:47   19 Января 2018
      786
      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      20:33   19 Января 2018
      2415
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      201
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      2318