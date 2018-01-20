КПРФ повторно внесла в Думу законопроект о выходе России из ВТО

Москва, 20 января. Депутаты фракции КПРФ повторно внесли в Государственную думу законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Парламентарии предлагают признать положение о вступлении России в ВТО 2012 года утратившим силу на основании того, что оно было с нарушениями регламента.

Согласно мнению инициаторов, выход России из ВТО поможет ускоренному развитию экономики страны. В частности, отмечается, что объем экспорта РФ не увеличился после вступления в организацию.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо укреплять роль Всемирной торговой организации как ключевого регулятора международной торговли.

Ранее Газета.ру сообщала, что Путин считает, что антироссийские санкции нарушают международное право и нормы ВТО.