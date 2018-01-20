Польский суд не счел надругательством вытирание ног об украинский флаг

Варшава, 20 января. Польский суд счел уничтожением имущества, а не надругательством вытирание ног об украинский флаг.

Сообщается, что суд вынес приговор троим гражданам страны, согласно которому каждый из подсудимых должен заплатить штраф в размере 300 польских злотых. Кроме того, их обязали выплатить 150 злотых компании-владельцу флага.

По словам сержанта полиции Магдалены Зомбек, над флагом не было совершено надругательство, так как он был вывешен частно, а не правительством или органом власти.

Напомним, что инцидент произошел в сентябре прошлого года в городе Свидница. Трое поляков сорвали украинский флаг со здания и вытерли об него ноги.