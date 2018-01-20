18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Памятник Гагарину открыли в центре Вифлеема
Весь мир
Польский суд не счел надругательством вытирание ног об украинский флаг
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Польский суд не счел надругательством вытирание ног об украинский флаг

    3:48  20 Января 2018
    187

    Польский суд не счел надругательством вытирание ног об украинский флаг

    Варшава, 20 января. Польский суд счел уничтожением имущества, а не надругательством вытирание ног об украинский флаг.

    Сообщается, что суд вынес приговор троим гражданам страны, согласно которому каждый из подсудимых должен заплатить штраф в размере 300 польских злотых. Кроме того, их обязали выплатить 150 злотых компании-владельцу флага.

    По словам сержанта полиции Магдалены Зомбек, над флагом не было совершено надругательство, так как он был вывешен частно, а не правительством или органом власти.

    Напомним, что инцидент произошел в сентябре прошлого года в городе Свидница. Трое поляков сорвали украинский флаг со здания и вытерли об него ноги.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украинский флаг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

      22:34 19 Января 2018 1229
      Читать
      21:23
      Вчера

      Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна
      21:05
      Вчера

      «Соперничество, а не терроризм»: Пентагон представил новую стратегию нацбезопасности США

      20:43
      Вчера

      Анкара разрешила «Газпрому» строительство второй нитки «Турецкого потока»

      18:55
      Вчера

      Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек
      18:16
      Вчера

      Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 35807

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3680

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35410

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8420

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7936
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      23:47   19 Января 2018
      786
      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      20:33   19 Января 2018
      2415
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      201
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      2318