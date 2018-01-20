Союз журналистов Москвы наградил Путина и Собянина дипломами «За открытость прессе»

Москва, 20 января. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин награждены Союзом журналистов Москвы дипломами «За открытость прессе».

О вручении российскому главе и московскому градоначальнику почетных наград сообщил глава союза журналистов Москвы Павел Гусев на торжественном приеме, приуроченном ко Дню российской печати.

Также Гусев приветствовал инициативу председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева об учреждении звания почетный журналист России, ранее получившую одобрение российского президента.

Ранее Газета.ру сообщала, что 11 января в Москве президент РФ Владимир Путин провел неформальную встречу с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств. Предыдущая аналогичная встреча проходила в мае, в Сочи и была закрытой. В ходе мероприятия были затронуты темы Кореи, Украины, а также использование криптовалют.