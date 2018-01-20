Эксперт рассказал, зачем вице-президент США едет на Ближний Восток

Москва, 20 января. Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что вице-президент США Майк Пенс едет в турне по Ближнему Востоку для того, чтобы получить поддержку для президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Пенс должен с 19 по 22 января посетить Египет, Иорданию и Израиль.

По словам Домрина, Трамп, столкнувшийся с противодействием элит, стремится заручиться доверием одной из самых влиятельных лоббистских групп — израильского лобби.

Отмечается также, что жесткая произраильская политика администрации Трампа направлена и на мобилизацию многомиллионного электората протестантов-евангеликов.

Кроме того, эксперты считают, что США заинтересованы в том, чтобы Египет попытался повлиять на действия контролирующей сектор Газа партии ХАМАС, говорится в материале RT.

В свою очередь, посещение Иордании вызвано необходимостью показать иорданцам поддержку США, несмотря на трения между Амманом и Эр-Риядом.

Напомним, что ранее ведущая политическая газета Ирландии The Irish Times назвала президента РФ Владимира Путина «новым лидером на Ближнем Востоке». По мнению экспертов издания, государства данного региона все чаще обращаются к Кремлю за помощью в решении своих проблем и данная тенденция только усилилась при президентстве в США Дональда Трампа.