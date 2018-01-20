Лидер «Ночных волков» удостоен высшей награды Чечнии

Грозный, 20 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил лидера российского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, высшей наградой республики — орденом имени Ахмата Кадырова.

«Сегодня по моему поручению награду ему вручили дорогие братья – депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов», — говорится в сообщении Кадырова в социальной сети Mylistory.

По словам чеченского главы, Залдостанов «первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству», сообщает RT.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, намерен предложить президенту России Владимиру Путину учредить патриотический совет, куда войдут видные политологи, политики и эксперты. По замыслу Хирурга, консультативный орган будет иметь представительства в Москве, Грозном и Севастополе, где сейчас строится парк «Патриот».