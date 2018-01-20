18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Союз журналистов Москвы наградил Путина и Собянина дипломами «За открытость прессе»
Россия
Лидер «Ночных волков» удостоен высшей награды Чечнии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лидер «Ночных волков» удостоен высшей награды Чечнии

    2:30  20 Января 2018  /обновлено: 2:31  20 Января 2018
    57

    Лидер «Ночных волков» удостоен высшей награды Чечнии

    Грозный, 20 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил лидера российского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, высшей наградой республики — орденом имени Ахмата Кадырова.

    «Сегодня по моему поручению награду ему вручили дорогие братья – депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов», — говорится в сообщении Кадырова в социальной сети Mylistory.

    По словам чеченского главы, Залдостанов «первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству», сообщает RT.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, намерен предложить президенту России Владимиру Путину учредить патриотический совет, куда войдут видные политологи, политики и эксперты. По замыслу Хирурга, консультативный орган будет иметь представительства в Москве, Грозном и Севастополе, где сейчас строится парк «Патриот».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #рамзан кадыров #хирург #ночные волки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

      22:34 19 Января 2018 951
      Читать
      21:23
      Вчера

      Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна
      21:05
      Вчера

      «Соперничество, а не терроризм»: Пентагон представил новую стратегию нацбезопасности США

      20:43
      Вчера

      Анкара разрешила «Газпрому» строительство второй нитки «Турецкого потока»

      18:55
      Вчера

      Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек
      18:16
      Вчера

      Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 35743

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3678

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35386

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8413

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7928
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      23:47   19 Января 2018
      611
      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      20:33   19 Января 2018
      2166
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      192
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      2248