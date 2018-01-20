Лоза призвал россиян пойти на выборы президента

Москва, 20 января. Известный российский певец и композитор Юрий Лоза призвал соотечественников принять участие в выборах президента России.

По его мнению, личность главы государства для россиян имеет особое значение. Лоза считает, что граждане, не равнодушные к судьбе страны, обязательно должны проголосовать на будущих президентских выборах.

«Есть страны, в которых президент являются номинальной фигурой, где все решают парламенты или другие структуры. В России же личность президента имеет огромное значение. Поэтому очень важно выбрать главу государства, с мнением которого ты считаешься и мнению которого ты доверяешь», — заключил Лоза, слова которого цитирует Nation News.

Исполнитель также высказал свое мнение о причинах высокого рейтинга действующего главы государства, Владимира Путина.

«Столыпин говорил: «Дайте стране 20 лет покоя, и вы ее не узнаете». А при Путине мы имеем уже 17 лет покоя», — считает Лоза.

Ранее сообщалось об открытии штаба поддержки Путина в Костроме.