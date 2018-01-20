Трамп продлил срок действия закона о слежке за иностранцами

Вашингтон, 20 января. Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении срока действия закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

«Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации», — говорится в сообщении американского лидера в Twitter.

Он подчеркнул, что всегда будет поступать правильно и ставит безопасность американского народа на первое место.

При этом Трамп добавил, что закон не является тем, который жестко критиковали во время предвыборной кампании.