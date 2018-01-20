Выборы-2018: глава театра им. Вахтангова оценил работу Путина на посту президента

Москва, 20 января. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что президент РФ Владимир Путин преуспел в профессии главы государства.

Эксперт считает, что президент — это профессия, и не каждому дано ее освоить.

По словам Крока, являющегося доверенным лицом Путина, за время нахождения на посту, российский лидер вывел страну на достойный уровень. Он отметил, что по инициативе президента в России запущено множество процессов, которые должны реализовываться и в дальнейшем.

Также Крок добавил, что стал доверенным лицом Путина из-за того, что в стране нет достойных кандидатов, кроме него.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент РФ Владимир Путин проведет встречу со своими доверенными лицами на выборах президента-2018. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дата мероприятия еще не назначена, однако, согласно законодательству, собрание пройдет в нерабочее время.