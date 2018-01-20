Норвежский суд приговорил вербовщика ИГ к девяти годам тюрьмы

Осло, 19 января. Норвежский апелляционный суд приговорил к девяти годам лишения свободы гражданина страны Убайдуллу Хуссейна, который вербовал боевиков для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что ранее окружной суд Осло также пришел к выводу о виновности Хуссейна. Он подал апелляционную жалобу, которая была отклонена.

Адвокат Хуссейна отмечает, что приговор будет обжалован в Верховный суд Норвегии. Он отметил, что речь идет о первом в мире случае, когда человек, не покидавший территорию своей страны, осужден за вербовку в ИГИЛ1.

Юрист добавил, что его подзащитный не признает свою вину.

Ранее сообщалось о задержании курдами француженки, которая, по их мнению, занималась вербовкой боевиков для «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.