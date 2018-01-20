Выборы-2018: россияне звонят в штаб Путина с вопросами по ЖКХ и соцсфере

Москва, 20 января. Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил, что большая часть звонков на «горячую линию» штаба связана с вопросами по ЖКХ и социальной сфере.

«Люди обращаются с наказами и проблемами… Вопросы, которые адресуются президенту, — это социальная политика, ЖКХ, медицина», — сказал Кондрашов.

Он отметил, что все полученные обращения направляются в аналитический отдел.

Кроме того, по его словам, в ходе сбора подписей в поддержку кандидата самым популярным вопросом, поступавшим на «горячую линию», был вопрос о ближайшей точке сбора подписей, говорится в материале РИА Новости.

Напомним, что ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. Кандидатура действующего российского главы получила поддержку партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Штаб Путина начал работу по сбору подписей 5 января.