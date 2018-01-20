Сирия: российскую базу «Хмеймим» посетила делегация Минкомсвязи и Минобороны РФ

Хмеймим (Сирия), 20 января. Российская делегация Минобороны и Минкомсвязи РФ посетила Дамаск и российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии, сообщил в Twitter глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По словам министра, совместная делегация Минкомсвязи и Минобороны провела переговоры в Сирии, посетив Дамаск и российскую базу «Хмеймим».

«Состоялись переговоры с председателем совета министров Сирии Имадом Хамисом. Обсуждали сотрудничество РФ и САР в сфере связи и информационных технологий», — написал Никифоров.

Как ранее сообщал корреспондент ФАН, главным вопросом переговоров Хамиса и Никифорова стало российско-сирийское сотрудничество в сфере информационных и коммуникационных технологий, цифровой экономики, а также использование данных технологий в различных аспектах.

Напомним, в сентябре 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии. 11 декабря 2017 года Путин, во время посещения базы «Хмеймим», заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск.

В настоящее время в Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.