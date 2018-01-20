Автогонщик Сироткин рассказал, как попал в «Формулу-1»

Москва, 20 января. Российский автогонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал о том, как ему удалось попасть в «Формулу 1».

Сироткин признался, что счастлив быть членом одной из самых титулованных команд «королевских гонок». Гонщик рассказал, что подписанию контракта предшествовала кропотливая работа. Юристы с обеих сторон вели длительные переговоры.

Россиянину удалось выиграть конкуренцию в команде у опытного гонщика Роберта Кубицы. Несмотря на элемент соперничества, у пилотов сложились дружественные отношения.

«Роберт прежде всего хороший парень, с ним приятно работать, а это важно, когда мы будем проводить вместе много времени на трассе и базе. Он талантливый и быстрый гонщик, он отличался этим и в свои годы, и сейчас. Кубица грамотно и хорошо разбирается в нюансах машин, в их поведении, настройках. Его присутствие поможет и мне, и Лэнсу, а о негативном будущем думать не стоит», — цитирует Сироткина RT.

Ранее сообщалось о неудаче российского гонщика Даниила Квята на Гран при Канады.