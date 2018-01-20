Порошенко и Трамп поговорят «как два президента» в Давосе — Климкин

Киев, 20 января. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает провести переговоры с главой США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во время эфира не телеканале «Интер» Климкин сообщил, что «президент будет общаться с Трампом». Однако он не уточнил, будет ли это личная встреча или переговоры пойдут в каком-то другом формате, заявив лишь, что Трамп и Порошенко «будут говорить как два президента».

Представитель Белого дома сообщил ТАСС, что полноформатной встречи украинского и американского президентов в Давосе не планируется. Однако, как добавил источник, «лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий».

Ранее стало известно, что российскую правительственную делегацию в Давосе возглавит вице-премьер России Аркадий Дворкович. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не собирается посещать Всемирный экономический форум, который пройдет с 23 по 26 января.