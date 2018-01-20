МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены до Олимпиады

Лозанна, 20 января. Международный олимпийский комитет сократил пул спортсменов из России, которые могут быть допущены к Олимпийским играм, с 500 до 389 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Окончательный состав российских спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом в Пхенчхане, определит специальная комиссия МОК. При этом будут учитываться количество допинг-тестов, пройденных спортсменами, а также наличие или отсутствие у них санкций за нарушение антидопинговых санкций в прошлом, — пояснили в комитете.

Следует отметить, что представители России смогут выступать лишь под нейтральным флагом. На их форме будет выполнена надпись (Олимпийский атлет из России).

Ранее сообщалось о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане с использованием символики Советского Союза, в том числе флага и гимна СССР.