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МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены до Олимпиады
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    МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены до Олимпиады

    0:12  20 Января 2018
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    МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены до Олимпиады

    Лозанна, 20 января. Международный олимпийский комитет сократил пул спортсменов из России, которые могут быть допущены к Олимпийским играм, с 500 до 389 человек. Об этом сообщает ТАСС.

    Окончательный состав российских спортсменов, которые выступят под нейтральным флагом в Пхенчхане, определит специальная комиссия МОК. При этом будут учитываться количество допинг-тестов, пройденных спортсменами, а также наличие или отсутствие у них санкций за нарушение антидопинговых санкций в прошлом, — пояснили в комитете.

    Следует отметить, что представители России смогут выступать лишь под нейтральным флагом. На их форме будет выполнена надпись (Олимпийский атлет из России).

    Ранее сообщалось о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане с использованием символики Советского Союза, в том числе флага и гимна СССР.

    Автор: Сергей Свазовский
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