Итальянка оставила в наследство своему коту 30 тыс. евро

Рим, 20 января. Жительница итальянского города Сачиле завещала коту Джерри 30 тыс. евро. Женщина скончалась несколько дней назад, а домашний питомец стал обладателем целого состояния.

Итальянка обожала своего питомца и называла его главным существом в своей жизни. В своем завещании она обязала членов семьи не жалеть никаких средств в случае болезни животного. Как сообщает Ридус, перед смертью она также распорядилась в случае необходимости ради кота продать антиквариат и ювелирные украшения.

Дочь покойной рассказала СМИ, что мать любила Джерри больше, чем собственных детей.

«Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны», — заявила она.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что пенсионерка из Нью-Йорка Эллен Фрэй-Воутерс, переживая за судьбу кошек, после своей смерти оставила им в наследство 300 тыс. долларов.